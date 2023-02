Ancora disponibili alcuni posti per specializzarsi sui trattamenti della scoliosi. Una grande opportunità per professionisti che hanno il desiderio di perfezionare le loro competenze nella cura della scoliosi. Il 3,4 e 5 marzo e il 12,13 e 14 maggio, a Ragusa, si svolgeranno le lezioni del Master teorico pratico “La scoliosi”.

La scoliosi è una condizione che colpisce molte persone e che può causare dolori e fastidi quotidiani. Per questo motivo, è importante trovare soluzioni efficaci per prevenire o curare questo problema. Per aiutare coloro che soffrono di questi disturbi, è stato lanciato il master.

Il corso è rivolto a medici, fisioterapisti, laureati in scienze motorie e professionisti della salute che desiderano acquisire conoscenze avanzate sul trattamento della scoliosi. Offre una formazione completa che copre tutti gli aspetti della scoliosi, dalla prevenzione alla cura, passando per la diagnosi e la gestione del dolore. I corsisti impareranno le tecniche più innovative per trattare la scoliosi, inclusi esercizi, terapie manuali e dispositivi ortopedici.

Grazie a questo master, i partecipanti avranno l'opportunità di acquisire competenze preziose che li aiuteranno a curare la scoliosi e a migliorare la qualità della vita dei loro pazienti. Il corso è tenuto dal Prof. Carmelo Damanti e da autorevoli esperti del settore, che forniscono una formazione pratica e teorica di altissima qualità.

Lo strumento privilegiato per il trattamento della scoliosi sarà Postural Spine. Si tratta di un’invenzione straordinaria, frutto di anni di studio e di esperienza del Prof. Carmelo D’Amanti, con lo scopo di fornire uno strumento di supporto per la rieducazione della postura. Postural Spine è un attrezzo versatile, per il trattamento di differenti parti del corpo, per un rimodellamento globale della postura e differenti problematiche muscoloscheletriche.

Qualsiasi postura alterata crea dei blocchi della mobilità che se protratti nel tempo, creano un effetto negativo sulle strutture nervose e l’invecchiamento precoce della struttura ossea. L’assunzione di una postura scorretta riduce la qualità della vita. Lo scopo del brevetto d’invenzione della Palestra Posturale Portatile “PosturalSpine” è quello di riattivare l’armonia posturale, spesso vittima di agenti esogeni ed endogeni, e di curare le disfunzioni posturali. Postural Spine raggruppa diversi principi specifici ortopedici, psicomotori, tecniche e metodiche posturali. Essa permette la correzione della postura in piedi o da coricato, tramite invenzioni ingegneristiche, apparentemente semplici, riesce ad attivare il sistema antigravitario anche in condizione statica e dinamica. L’evento del master a Ragusa è dunque una grande opportunità.

Disponibili ancora pochi posti per partecipare. Se sei un professionista della salute interessato a d apprendere nuove tecniche su come trattare la scoliosi in modo efficace, questo master è la soluzione ideale per te. Non perdere l'opportunità di acquisire conoscenze preziose che ti aiuteranno a fare la differenza nella vita dei tuoi pazienti (per informazioni chiama 327/1130220).

Franco Portelli