Mercedes, Red Bull, McLaren e Ferrari sono riuscite a portare entrambe le vetture nella Q3 delle qualifiche del GP d'Italia che si sono disputate venerdì a Monza per definire la griglia di partenza della gara Sprint di sabato pomeriggio che determinerà, a sua volta, la griglia di partenza del gran premio che si disputerà domenica. Gasly su AlphaTauri ed il sorprendente Giovinazzi sull'Alfa Sauber completavano l'elenco dei primi 10 classificati.

Nel primo tentativo della Q3, Hamilton, Verstappen e Norris hanno realizzato le migliori prestazioni, facendo registrare i primi tre migliori tempi... praticamente identici considerando i 65 millesimi di distacco di Norris dall'1:19.949 di Hamilton.

Nel secondo e ultimo tentativo della sessione, senza sfruttare alcuna scia, è stato invece Valtteri Bottas a realizzare il miglior tempo di qualifica con 1:19.555, pertanto sarà lui a partire davanti a tutti nella minigara di sabato che determinerà la griglia di partenza di domenica. Al fianco del finlandese l'altra Mercedes di Hamilton.

Dietro, Verstappen con il terzo tempo, nonostante Perez abbia cercato di "tirargli la volata", affiancato da Norris, di un soffio più veloce dell'altra McLaren di Ricciardo.

Nell'ordine, troviamo poi Gasly, le Ferrari di Sainz e Leclerc, ed infine Perez e Giovinazzi in quinta fila.

La gara Sprint prenderà il via alle 16:30 e terminerà alle 17. Nessuna previsione di pioggia per sabato e neppure per domenica.





Crediti immagine: F1 via Twitter