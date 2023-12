Griezmann: “Con l’Atletico chiudo in Europa, poi l’Mls…”

Nel corso di un’intervista concessa ad As, Antoine Griezmann fa sapere di avere le idee chiare sugli ultimi anni di carriera. In merito a un rinnovo con l’Atlético ha dichiarato:

“So che la società è favorevole a fare uno sforzo e ne parleremo. Al di là dell’Europa quel che vorrei dopo è la MLS. Però l’Atlético sarà quasi al cento per cento il mio ultimo club in Europa. È dove voglio stare, dove sono maggiormente felice e dove mi sento a casa”.

32 anni, Griezmann è alla sua seconda tappa con i colchoneros, dopo quelle dal 2014 al 2019 e quella che è ripartita nel 2021. Quella attuale fin qui si sta dimostrando come una della migliori, già 16 reti in 24 partite contando tutte le competizioni. Il suo contratto con l’Atlético scade nel 2026.





Zielinski diventa cittadino italiano: il suo futuro a Milano?

Il suo futuro potrebbe essere lontano da Napoli, ma sempre in Italia. Del resto, da oggi, Piotr Zielinski è a tutti gli effetti un cittadino italiano. Al centrocampista polacco di Walter Mazzarri, che risiede nella zona costiera del comune di Giugliano in Campania, è stata infatti riconosciuta la cittadinanza italiana. A comunicarlo, il sindaco del comune, Nicola Pirozzi, attraverso i suoi canali social: “Piotr Zieliński è ufficialmente un cittadino Italiano ed ha scelto la nostra bellissima fascia costiera come residenza durante la sua esperienza da calciatore del Napoli.

Non lo nascondo, mi sono emozionato ed è stato un onore consegnare la cittadinanza italiana ad un cittadino giuglianese che ci riempie di orgoglio.

Forza campione, da questo momento sei ufficialmente un cittadino italiano e Giugliano sarà sempre casa tua”.



Tegola Lazio: Luis Alberto si ferma un mese per una lesione alla coscia

Non arrivano buone notizie dall’infermeria per Maurizio Sarri. Dopo Ciro Immobile, la Lazio perde anche Luis Alberto. Lo spagnolo, uscito nel primo tempo contro l’Empoli, si è sottoposto in giornata agli accertamenti che hanno evidenziato una lesione di basso/medio grado dell’adduttore della coscia sinistra. Nei prossimi giorni il Mago verrà sottoposto a nuovi esami per stabilire i tempi di recupero, ma rischia un mese di stop. Certa la sua assenza contro Frosinone e Udinese, c’è speranza per la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, in programma tra il 18 e il 22 gennaio.

L’infortunio di Luis Alberto dovrebbe spalancare le porte dell’11 titolare a Kamada: il giapponese ha fin qua deluso e nelle scorse settimane non ha nascosto un certo disappunto per lo scarso impiego.

IL COMUNICATO DELLA LAZIO

“Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Luis Alberto è stato sottoposto in data odierna a esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di basso/medio grado dell’adduttore della coscia sinistra, riportata nel corso della partita contro l’Empoli. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero”.





Bremer sposa la Juventus sino al 2028: “Emozione molto grande”

Gleison Bremer ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport dopo aver firmato il rinnovo di contratto con la Juventus fino al 2028. Tuttojuve.com ha ripreso le sue parole:

Hai firmato il rinnovo fino al 2028 con la Juventus. La tua prima sensazione, l’emozione quando hai messo la firma….

“Sì, è un’emozione molto grande, sono molto contento di rinnovare con la Juve, spero di fare molto bene e di continuare su questa strada”.

Un anno e mezzo fa tu hai scelto la Juve. Perchè non c’era solo la Juve su di te, c’era l’Inter, c’erano altre squadre. Se docessi dire una cosa che differenzia la Juve dagli altri club, che cosa diresti?

“Ho scelto la Juve perchè era una squadra sempre vincente, hanno vinto 9 Scudetti di fila, però quando sono arrivato qui ho capito che era una famiglia, questo mi ha convinto di più”.

Sei diventato un punto di riferimento per questa squadra, hai giocato 1524 minuti in questa stagione, 17 presenze su 17. Allegri non rinuncia mai a te. Cosa ti ha portato questo lavoro sul campo con Allegri?

“Sì, quest’anno è stato un anno migliore, il primo anno è stato un anno di ambientamento, abbiamo passato tante cose diverse, però quest’anno, anche quando è arrivato il direttore, mi ha dato una serenità, ho imparato dagli errori che ho commesso l’anno scorso, che è normale che ci siano, però quest’anno mi sento a mio agio e sto bene”.





Napoli, che colpo in uscita: Elmas al Lipsia per 25 milioni

Eljif Elmas è ufficialmente un nuovo giocatore del Lipsia. Contratto di 4 anni e mezzo, 25 milioni il costo del cartellino. Indosserà la maglia numero 6. “Trasferirmi qui è il passo giusto per la mia carriera”, sono state le sue prime parole

Chiude la sua esperienza a Napoli con 189 gare e 19 gol in quattro anni e mezzo.





Arbitri: Juventus-Roma a Sozza, Genoa-Inter a Doveri

Di seguito le designazioni arbitrali dell’AIA per la 18^ giornata di Serie A, la penultima del girone d’andata e ultima per l’anno solare 2023 nel nostro campionato. Tra le varie, spicca la scelta di Simone Sozza (NELLA FOTO), fischietto nato a Milano ma della sezione di Seregno: è stata affidata a lui la direzione di gara dell’ultimo match del turno, la super sfida di sabato sera tra Juventus e Roma.

FIORENTINA – TORINO (Venerdì 29/12 h. 18.30)

LA PENNA

PERETTI – TOLFO

IV: PRONTERA

VAR: NASCA

AVAR: MARINI

NAPOLI – MONZA (Venerdì 29/12 h. 18.30)

DI BELLO

ZINGARELLI – BARONE

IV: RUTELLA

VAR: VALERI

AVAR: LONGO S.

GENOA – INTER (Venerdì 29/12 h. 20.45)

DOVERI

BERCIGLI – PERROTTI

IV: PICCININI

VAR: IRRATI

AVAR: MIELE

LAZIO – FROSINONE (Venerdì 29/12 h. 20.45)

FELICIANI

LO CICERO – TRINCHIERI

IV: FABBRI

VAR: SERRA

AVAR: DI PAOLO

ATALANTA – LECCE (Sabato 30/12 h. 12.30)

MANGANIELLO

CECCONI – VALERIANI

IV: PERENZONI

VAR: ABBATTISTA

AVAR: CHIFFI

CAGLIARI – EMPOLI (Sabato 30/12 h. 15.00)

MARESCA

CARBONE – GIALLATINI

IV: FOURNEAU

VAR: PATERNA

AVAR: GARIGLIO

UDINESE – BOLOGNA (Sabato 30/12 h. 15.00)

ORSATO

BACCINI – POLITI

IV: CAMPLONE

VAR: DI PAOLO

AVAR: MAGGIONI

MILAN – SASSUOLO (Sabato 30/12 h. 18.00)

MARINELLI

ROSSI M. – RICCI

IV: ZUFFERLI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: VALERI

HELLAS VERONA – SALERNITANA (Sabato 30/12 h.18.00)

MARIANI

COLAROSSI – DI MONTE

IV: SANTORO

VAR: MARINI

AVAR: PAGNOTTA

JUVENTUS – ROMA (Sabato 30/12 h. 20.45)

SOZZA

BINDONI – TEGONI

IV: MARCHETTI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI VUOLO



Di Lorenzo al Tg1: "Dopo il Frosinone non ho dormito, peggior partita della mia carriera. Sul Barça..."

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha rilasciato un'intervista al Tg1. Il terzino azzurro ha parlato di diversi temi, dallo scudetto alla Champions, all'eliminazione dalla Coppa Italia.

Il regalo di Natale più bello? "Quello che è importante sono le mie bambine, stare con loro e la mia famiglia. Loro sono state brave e quindi Babbo Natale ha eseguito alla perfezione il suo lavoro. La più grande si chiama Azzurra perché l'azzurro è un colore che mi piace ed è anche quello di Napoli. Mia figlia ogni giorno mi fa dire questa parola e quindi è bello".

Sullo storico scudetto: "Vincere uno scudetto e farlo qui a Napoli è incredibile".

La sconfitta contro il Frosinone? "La notte dopo non ho dormito, è stata una brutta partita, la mia peggiore da quando gioco a calcio. Ma bisogna guardare avanti senza soffermarsi su ciò che è stato".

Sulla Champions e le difficoltà di questa stagione: "Affronteremo il Barcellona al massimo delle possibilità per cercare di passare il turno. Il cambio di allenatore significa che le cose non stanno andando bene, questo ci dispiace. Ci siamo subito messi a disposizione di Mazzarri".