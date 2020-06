Non sarebbe ancora tramontata l'idea della Juventus di portare a Torino Henrique Ramos de Oliveira Melo, centrocampista centrale del Barcellona, meglio conosciuto con il semplice nome di battesimo, Arthur.

Un'operazione che la Juventus vorrebbe portare a termine con uno scambio di giocatori, con il bosniaco Pjanic destinato a trasferirsi in Catalogno per compensare la partenza del brasiliano ex Gremio.

Sarà una trattativa che potrà andare in porto o solo una elle tante voci di mercato?