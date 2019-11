Francesco Luz è un musicista romano classe '82. Attivo da anni con diversi progetti musicali che l'hanno visto esibirsi in tutta Italia e all'estero, tra Grecia e Australia, decide di lanciare il suo progetto solista, inaugurato con l'uscita del primo album Extraordinary Men.

Extraordinary Men è uscito il 1 novembre 2019 e comprende 8 brani composti in collaborazione con Luigi Abramo (giornalista, scrittore, poeta e musicista) e Matteo Palladini, produttore e chitarrista del gruppo progressive “Heartache”.



Un album eterogeneo che tocca diversi generi musicali, dall’hard rock al blues, fino alle ballate acustiche dal sapore pop.

Una raccolta “multicolore” di cui Francesco descrive le sfumature: il giallo acceso delle giornate sorprendenti, il grigio di certi pomeriggi lunghissimi, il blu delle notti insonni e non necessariamente faticose, il bianco sparato dei regali dell’esistenza, il verde spensierato della leggerezza salvavita.



“Il rock (nel suo significato più ampio), mi ha insegnato un modo di guardare la realtà, quella fuori quanto quella dentro di me, ed anche un alfabeto per poterla condividere, per comunicare quello che si annida nel profondo; se non a tutti, quantomeno alla propria tribù”, dice Francesco a proposito del nuovo lavoro.



L’album è lanciato dal singolo “Plastic Guru”, il cui videoclip è stato Vincitore del Best Music Video Award ai New York Film Awards (settembre 2019).





