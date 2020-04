Boris Johnson, dopo cinque settimane, è apparso nuovamente in conferenza stampa per aggiornare i suoi connazionali sull'andamento del contagio da Covid nel Regno Unito. Il fatto che il premier britannico avesse ripreso a ricoprire il ruolo che all'inizio della pandemia lui stesso si era assegnato aveva fatto ritenere che oggi ci sarebbe stato un annuncio importante sull'emergenza coronavirus.

Non è andata così, o almeno solo in parte. Infatti, con il supporto dei consulenti scientifici che lo accompagnavano, Johnson ha detto che in quella nazione il picco del contagio è stato raggiunto e che la prossima settimana comunicherà il piano con cui intende affrontare la fase successiva al lockdown. Notizia che è stata accolta con favore dal leader del partito laburista, Keir Starmer.

Nel Regno Unito, ad oggi, sono 171.253 i casi totali di persone contagiate dal coronavirus, con un numero di decessi che è arrivato a 26.771.



E mentre in quel Paese si predica prudenza, dall'altra parte dell'Atlantico, Trump scalpita perché in America vengano rimosse le restrizioni del lockdown. Una frenesia motivata dal fatto che negli Stati Uniti, l'epidemia da coronavirus ha portato a 30 milioni il numero di americani che da metà marzo hanno perso il lavoro, dopo che sono state rese note le richieste di sussidio di disoccupazione della scorsa settimana, pari ad oltre 3,8 milioni.

Trump ha detto che dal 1 maggio non saranno rinnovate da parte della Casa Bianca le linee guida che prevedevano di lavorare da casa, evitare assembramenti e viaggi discrezionali e consigliavano alle persone anziane o con patologie di isolarsi. Adesso toccherà ai governatori dare indicazioni al riguardo. Secondo quanto riporta la Cnn, da venerdì almeno la metà degli Stati americani allenterà le restrizioni attualmente in atto.

Che cosa accadrà adesso negli Usa? Per quanto riguarda il contagio è molto semplice: aumenterà. Le persone finora riscontrate positive alla Covid sono negli Usa sono state più di 1 milione con oltre 61mila decessi (anche se è lecito ritenere che siano molti di più in un Paese dove il welfare è garantito solo a chi ha un'assicurazione medica).

Dato che il contagio è molto elevato, con numeri che oscillano quotidianamente tra i 25mila e i 30mila nuovi casi, è difficile che il tasso di contagiosità del virus (R) sia almeno sotto la fatidica soglia 1, piuttosto è più logico ritenere che sia ben al di sopra, il che porterà, inevitabilmente, ad un aumento esponenziale nel numero dei contagiati in America. Non una buona notizia né per gli Usa, né per gli altri Paesi che hanno relazioni economiche con gli Stati Uniti... cioè il resto del mondo.