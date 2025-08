Sotto il cielo stellato di Bevagna, nelle serate del 9 e 10 agosto 2025, Mattea Micello, storico e critico dell’arte, guiderà il pubblico in una delle attività più significative dell'evento "Stelle tra le Stelle", dedicato all'Arte Contemporanea: la lettura pubblica delle opere d’arte. Le opere esposte presso Palazzo dei Consoli (in mostra dal 7 agosto con (vernissage alle ore 18:30), verranno proposte in Piazza Silvestri, a partire dalle ore 18:00. (Con la collaborazione dell'artista Giuliana Baldoni, art directory della serata).

Attraverso una narrazione poetica e filosofica, ogni opera verrà interpretata e presentata direttamente al pubblico, in un dialogo aperto e sensibile verso l'Estetica odierna. La lettura sarà a titolo esclusivo, con una selezione curata personalmente dalla dott.ssa Micello: 24 artisti suddivisi in due giornate, scelti per dare voce, tempo e rilievo a ciascun percorso artistico.

Sabato 9 agosto – ore 18:00, Mattea Micello leggerà le opere degli artisti: - Giuliana Baldoni "Le Trenà"

- Basilio Buzzanca

- Donatella Chiocchi

- Fabrizio Fabbroni

- Massimo Fusconi "Maxmo"

- Andrea Fuson

- Mirco Guardabassi

- Angela Greco

- Sabrina Salis

- Mariella Tissone

- Luciano Ventura

- Franca Volpe

Domenica 10 agosto – ore 18:00, si leggeranno le opere degli artisti: - Giuliana Arcangelelli - Rita Benincasa

- Massimo Capezzali

- Massimo Cariani

- Alessandro Dalla Bona

- Erminia Ganassali

- Roberta Lodi Rizzini

- Luciano Mancinelli

- Massimiliano Passuti

- Mariella Stirpe

- Sophie Zorgno “Tosca”

Le letture saranno riprese dal regista Alessandro Mastrini, trasmesse su Teleroma 2 e TV Umbria+ , e rese disponibili anche su YouTube, con particolare attenzione all’interpretazione critica e poetica di Mattea Micello, che darà voce al pensiero degli artisti selezionati.

Luogo: Piazza Silvestri – Bevagna (PG)

Orario letture: Sabato 9 e Domenica 10 agosto, dalle ore 18:00

Mostra: Palazzo dei Consoli, dal 7 al 10 agosto

Vernissage: 7 agosto, ore 18:30

Un appuntamento che restituisce a ogni artista il suo spazio autentico, e trasforma la parola in gesto, pensiero e visione condivisa.