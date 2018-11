Trump sui luoghi dell'incendio che ha devastato la contea di Butte nella California del nord

È salito a 71 il numero delle vittime dell'incendio che ha colpito la contea di Butte. Un bilancio che sale di giorno in giorno, come quello dei dispersi, che invece avrebbe dovuto calare. Infatti, è stato indicato in 1.011 il numero delle persone che finora mancano all'appello.

Un numero, va ricordato, che comprende anche persone vive ma che ancora non hanno comunicato ai parenti o alle autorità dove si trovino. Ma va detto anche che, rispetto a un paio di giorni fa, il numero di dispersi è quasi raddoppiato.

L'incendio, iniziato l'8 novembre, ha raso al suolo la città di Paradise ed ha gravemente danneggiato quelle di Magalia e Concow, distruggendo quasi 10mila edifici e lasciando per strada circa 52mila persone.

Mettendo da parte la contrapposizione politica i due governatori democratici della California, quello uscente Jerry Brown, e quello entrante Gavin Newsom, hanno dichiarato che entrambi riceveranno il presidente degli Stati Uniti che questo sabato ha deciso di visitare le zone colpite.





President @realDonaldTrump is traveling to California to meet with those impacted by the devastating wildfires. Learn how the Trump Administration is supporting the State of California during this emergency: https://t.co/iHcbAfmsq9 pic.twitter.com/nGY96wHt1F