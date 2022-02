LA BUONA NOTIZIA

Con 652 voti favorevoli e 15 contrari, il Parlamento Europeo riconosce il potenziale contributo che può dare la sigaretta elettronica come strumento per smettere di fumare. La relazione non lascia dubbi in tal senso :

" il fumo è di gran lunga la principale causa prevenibile di cancro nell'Unione europea "" Si ritiene che le sigarette elettroniche potrebbero consentire ad alcuni fumatori di smettere gradualmente di fumare "

C'E' ANCORA DA LAVORARE...

Nonostante l'apertura verso gli strumenti per la riduzione del danno, nella relazione viene fatto presente come prodotti come le sigarette elettroniche ed i riscaldatori di tabacco non debbano essere attrattiva per i giovani ne per i non fumatori. Qui il tasto dolente... Infatti parte degli aromi, presenti oggi sul mercato, saranno probabilmente presi in esame in occasione della discussione della nuova revisione della direttiva TPD (Tobacco Products Directive).

PER OGNI BUONA NOTIZIA, UNA CATTIVA..

Come già ben evidenziato nel precedente post, vietare o ridurre ai minimi termini gli aromi, potrebbe portare ad una ulteriore riduzione di richiesta dei vaporizzatori personali in favore dei classici prodotti a tabacco combusto od altri prodotti alternativi a minor impatto, quali i riscaldatori di tabacco.