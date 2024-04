“No Border Books. Stories for children on the move” è un progetto di Mediterranean Hope - il programma per migranti e rifugiati della Federazione delle chiese evangeliche in Italia - realizzato insieme alla Biblioteca Ibby di Lampedusa - che da oltre 10 anni si occupa di portare i libri sull’Isola - e il Forum Lampedusa Solidale - lanciato con una raccolta fondi su Produzioni dal Basso, prima piattaforma di crowdfunding e social innovation.

Grazie a questa iniziativa, le Associazioni realizzeranno un kit di benvenuto per tutti i bambini che arrivano sull’isola, composto da un libro con una storia di viaggio tra le meraviglie del mondo, dei pastelli a cera per colorare le pagine e uno zainetto di tela. Un modo per dire ai bambini in cammino che non verranno lasciati soli e riceveranno un aiuto concreto. Con le illustrazioni di Felicita Sala e l’aiuto della scrittrice Silvia Vecchini, ha così preso forma la prima di una serie di storie senza parole, che finiranno nelle piccole mani dei bimbi in cammino attraverso le frontiere.

Nell’hotspot di Lampedusa, i bambini e le bambine sperimentano per la prima volta una forma di detenzione, non meno dannosa o umiliante di quella vissuta nel loro paese d’origine. Il progetto “No Border Books. Stories for children on the move” nasce dalla rabbia verso l’ingiustizia che nega il diritto di vivere un’infanzia felice e sicura e dal desiderio di agire per migliorare le condizioni di bambine e bambini in viaggio.



Per maggiori informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/project/no-border-books-storie-per-bambini-e-bambine-in-viaggio/