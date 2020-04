Nella serata di ieri - 27 novembre 2020 - il Premier Conte ha raggiunto Milano dove, in Prefettura, ha incontrato il sindaco Sala, il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana, il Presidente di Assolombarda Carlo Bonomi e una rappresentanza di responsabili della sanità.

Sala e Fontana hanno affrontato le questioni che più interessano il territorio: in primis il sostegno alle famiglie, il sostegno alle imprese e i dettagli e le responsabilità in merito al trasporto pubblico locale.

Conte si è recato anche a Bergamo dove ha incontrato il Sindaco Giorgio Gori e poi, a Brescia, dove è stato accolto dal Sindaco Emilio Del Bono. In entrambi le occasioni il Presidente Conte ha avuto un incontro con una rappresentanza di responsabili sanitari.

Questo è ciò che Conte ha detto ai giornalisti dopo il suo arrivo nel capoluogo lombardo:

Questo, invece, è come il presidente della regione, Attilio Fontana, ha riassunto l'incontro:

Ho incontrato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a Milano, in Prefettura.

Gli ho espresso una serie di domande e preoccupazioni.

Non solo: dato che questa mattina si è riunito il Patto per lo Sviluppo, il Tavolo istituzionale di confronto e dialogo con tutti i principali stakeholder del sistema lombardo, ho colto l’occasione per consegnare il report dei lavori nelle mani del premier.

Ecco alcuni punti:

Sostegno alle famiglie: asili nido, servizi per l’infanzia, scuola e necessità di coniugare il rientro al lavoro dei genitori con la gestione dei figli e ipotesi di congedi parentali: il 50% della retribuzione non è sufficiente. Sostegno alle imprese: necessità di rispondere in tempi rapidi alle richieste delle aziende e semplificazione per far ripartire i cantieri e le attività produttive. Trasporto Pubblico Locale: è imperativo definire chi può occuparsi, e con quale titolo (i funzionari / controllori delle aziende di trasporto non sono pubblici ufficiali), dei controlli all’ingresso delle stazioni e sui mezzi pubblici e del mantenimento delle distanze al loro interno.



Questo, invece, il riassunto fatto dal sindaco Sala:



Il 28 aprile, il premier Conte ha proseguito la sua visita in Lombardia a Lodi e a Piacenza dove, anche in questo caso, ha incontrato i rappresentanti delle istituzioni e del settore sanitario.