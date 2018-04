Serbia centrale, un villaggio sterminato dai vampiri

“Luce nell’Oscurità” è il nuovo romanzo gotico di Luca Marcello pubblicato da Caravaggio Editore disponibile dal 24 febbraio 2018 in formato ebook e cartaceo sul sito web della casa editrice e sui principali bookstore online (IBS, Mondadori, La Feltrinelli e Amazon) oltre che in libreria.

“Luce nell’Oscurità” ci racconta il mondo dei vampiri in un’originale ambientazione tra il romanzo gotico e l’horror cinematografico. La trama, simile nell’essenza al classico Dracula di Stoker, è costruita dal punto di vista dei cacciatori, le cui avventure ricordano la Scooby Gang della celebre serie tv Buffy. La narrazione è caratterizzata da una scrittura emozionale che fa ampio uso di immagini, dialoghi e metafore attraverso la dicotomia luce/ombra.

Il romanzo narra la storia di Varnava, nato e cresciuto in un villaggio rurale della Serbia Centrale, isolato e ancora legato ad antiche tradizioni. Questo luogo è sotto il dominio occulto di una casata nobile di antichissime origini. Il giorno della partenza di Varnava dal suo villaggio coincide con l’arrivo di tali Signori oscuri, la più antica e sanguinosa famiglia di vampiri della Serbia. Insieme a nuovi compagni compirà il viaggio che culminerà in un ritorno all’origine, lì dove verrà combattuta l’ultima battaglia. “Lui sta tornando. Non per morire, ma per cominciare a vivere, per giustizia, per ogni vita, di infinite possibilità, strappata. In cinque avanzano, la bruma discende dalle pendici, luce nell’oscurità…”

Cinque temerari ragazzi a cui non interessa la gloria ma il senso di giustizia. Il messaggio finale è un insegnamento di vita: anche se il Male è dentro di noi sta a noi stessi decidere se sceglierlo o rifuggire da esso. “Se fosse svegliare il Male che dorme? Quali conseguenze potrebbe avere? Se qualcosa di molto più terribile attendesse nell’ombra?”

Varnava è un ragazzo alla ricerca di qualcosa che dia un senso al proprio futuro e plachi i suoi incubi notturni. Si scontra con il suo doloroso passato, scoprendosi un mezzosangue ed unico erede del Signore Oscuro di Serbia. Dovrà scegliere se tradire i suoi compagni e quindi abbandonarsi all’oscurità o rinnegare la sua origine e correre verso la luce. Grazie al suo talento e alle sue capacità dovrà divenire un uomo accettando sé stesso e spingendosi oltre la linea della sopravvivenza.

