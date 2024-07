La quarta edizione di Lungomare di libri, promossa dal Comune di Bari e dall’Associazione I Presìdi del libro e organizzata dalle librerie ed editori pugliesi in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino, si apre oggi a Bari.

Sono in programma lezioni magistrali, presentazioni di libri, letture, momenti informativi e non mancheranno le attività per bambini.

Ci sarà la partecipazione di numerosi scrittori e gli incontri si svolgeranno fino a tarda sera nei tre giorni della manifestazione.

Infine negli stand aperti da 25 librerie locali i visitatori troveranno numerose ed interessanti proposte di lettura.