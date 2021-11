Il Gran Premio della Comunità Valenciana, ultima gara della stagione 2021 di MotoGP, ha già un vincitore: Valentino Rossi. Ormai, tutti i titoli che contano sono stati assegnati e ciò che si ricorderà di questa gara sarà l'addio alle corse del pilota di Tavullia. Rossi, pertanto, potrà arrivare ultimo, solo per il gusto di aggiungere un gran premio alla lunga lista delle gare disputate, ma sarà comunque come se avesse vinto... anche questa gara.

Per la cronaca, il miglior tempo nelle libere sul circuito Ricardo Tormo lo ha fatto registrare Jack Miller (Ducati) con 1:30.927, 12 millesimi più veloce di Pol Espargaro (Honda) che, dopo la fine della seconda sessione di libere è scivolato alla curva 6. Terzo miglior tempo di giornata lo ha messo a segno l'altra Ducati di Francesco Bagnaia, con un ritardo di 68 millesimi dal suo compagno di squadra.

Gli altri piloti con i migliori tempi, a partire da Rins (Suzuki), li troviamo raggruppati con un distacco tra i 4 e i 6 decimi. Tra loro, non troviamo però il campione in carica Fabio Quartararo che, dopo una caduta a inizio FP2, non è andato al di là dell'11.esimo tempo.

Questi i migliori 10 piloti dopo le due sessioni di libere:

01. Jack Miller (Ducati Lenovo Team) – 1:30.927

02. Pol Espargaro (Repsol Honda Team) + 0.012

03. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) + 0.068

04. Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) + 0.409

05. Jorge Martin (Pramac Racing) + 0.469

06. Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu) + 0.500

07. Joan Mir (Tem Suzuki Ecstar) + 0.586

08. Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) + 0.594

09. Andrea Dovizioso (Petronas Yamaha SRT) + 0.670

10. Johann Zarco (Pramac Racing) + 0.676