KeChic è una sartoria sociale con sede a Milano, in via Pepe 38 in zona Isola, che fa dell’incontro tra storie e culture diverse il suo tratto distintivo. All’interno di KeChic, infatti, lavorano persone di nazionalità diversa che condividono know how e tradizioni differenti, contribuendo a portare avanti un’attività unica nel suo genere.

Già lo scorso anno, a seguito della campagna “Adotta un sarto” - lanciata su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - KeChic è riuscita ad assumere Keita, un rifugiato politico del Mali. L’obiettivo del nuovo crowdfunding di quest’anno è lanciare un progetto di upcycling che permetta di donare nuova vita a prodotti usati e creare così una nuova linea dal nome ReChic. In programma per il 2024 c’è anche un ampliamento dell’attività, con l’idea di cercare nuovi spazi da adibire a magazzino, per gli indumenti da riciclare, e assumere un nuovo sarto nella squadra.

Fondatori di KeChic sono Cheikh Diattara, senegalese, e Valeria Zanoni, italiana; Cheikh, oltre a essere un abile sarto, è anche disabile e, proprio per questo, ha deciso di coinvolgere in questo lavoro anche alcuni colleghi del Centre Handicapè di Dakar, un’associazione che aiuta le persone diversamente abili. Con Cheikh e Valeria collaborano anche una grafica di nazionalità israeliana, un tirocinante del Mali, una collaboratrice guineana e un’altra tirocinante indiana. Un melting pot da cui nascono capi di sartoria unici, nelle forme e nei tessuti, capaci non solo di vestire in modo originale ma anche di raccontare una storia, quella dell’incontro e della condivisione di culture.

Tutti coloro che parteciperanno al crowdfunding riceveranno, come segno tangibile di ringraziamento, una t-shirt speciale con il logo del brand, per entrare ufficialmente a fare parte dell’equipe.





Per maggiori informazioni:

www.produzionidalbasso.com/project/contribuisci-al-successo-di-afro-upcycling-con-kechic