Il weekend del 15 e 16 settembre '23 al #Costez - Telgate (BG) inizia con un appuntamento decisamente scatenato: venerdì 15/09 al mixer del top club di Telgate (Bergamo) arriva infatti Damante.

Basta cercare un attimo su Google, è una vera star del mixer e non solo. Si rischia di essere semplicemente sopraffatti dalla quantità di articoli e gossip dedicati ad Andrea Damante. Sono articoli che spesso non parlano della sostanza musicale della sua carriera, che invece c'è, eccome se c'è. Ad esempio, qualche settimana si è esibito all'Amnesia di Ibiza, uno dei locali più importanti al mondo.

Ma Damante è notissimo anche per le sue apparizioni in tv e non solo (Tronista ad Uomini e Donne, ha tra gli altri partecipato come 'tentatore' a Temptation Island, etc). Tutto questo è vero, ma Andrea Damante, al mixer solo Damante, non è solo un personaggio mediatico. Da tempo infatti è dj guest nei locali di tutta Italia e pure ormai in mezzo mondo. E prima, a lungo si è esibito come resident al Club Berfi's di Verona. Da tempo inoltre produce musica, brani dance di sicuro successo come "Follow My Pamp", ascoltata solo su Spotify oltre 10 milioni di volte. Ogni mese la sua musica proprio su Spotify viene ascoltata da quasi 90.000 persone. Il suo ultimo singolo, mentre scriviamo è "Slap Me", decisamente coinvolgente. Nato a Gela il 9/3/1990, è cresciuto a Verona. Vive da solo dall'età di 19 anni, si definisce pignolo, preciso e testardo e tende a voler avere sempre tutto sotto controllo.

Sabato 16 settembre al #Costez - Telgate (BG) il fine settimana continua con party legato a Radio Wow, ovvero I Love Wow. In console c'è Dr. Space, mentre alla voce c'è l'energia di Francesca Toffanin.



Costez è un brand simbolo di divertimento, ritmo, party e notti passate a ridere con gli amici. Creato da Paolo e Francesco Battaglia nel 2007, nel tempo è cresciuto facendo scatenare club, discobar, festival in diverse regioni italiane. Oggi prende vita al #Costez di Telgate (BG), ovvero nella grande disco Nikita e all'Hotel Costez di Cazzago (BS), uno scatenato dj bar. Chi balla con Costez lo fa al massimo con ottimi dj, show di qualità, scenografie, servizio sempre curati e soprattutto con uno staff di ragazzi che mentre lavorano si divertono… o viceversa.



#Costez Future Club - Telgate (BG) c/o Nikita



Via dei Morenghi 2 - Telgate (BG) A4: Grumello

Dalle 24 alle 4, ogni venerdì, sabato e prefestivi

info: 3480978529 (Bobe)

Ingresso a pagamento con consumazione