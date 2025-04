“Campari” (Estro Records) è il nuovo singolo di F.R.A, Imeon, un brano che parla di due persone che vivono una relazione tossica e instabile: si amano ma si fanno male, non riescono a comunicare senza litigare o finire a letto. Lui è consapevole di non saper amare in modo sano, ma resta legato a lei nonostante tutto".

Link al brano: https://imeonfra.lnk.to/icNTp2

Biografia F.R.A.

Ha iniziato a frequentare una scuola di canto dopo che, già da piccolo, cantava in continuazione sia a scuola che a casa. I genitori decisero così di iscriverlo a una scuola di canto, che ha frequentato per due anni. A 10 anni si è allontanato dalla musica, ma a 14 ha ricominciato a dedicarsi al canto con passione, senza più fermarsi.

Biografia Imeon

Determinata e appassionata fin da piccola, ImeoN ha iniziato a studiare canto giovanissima, ma è negli ultimi anni che ha affinato il suo stile grazie a un percorso più strutturato. Nonostante la giovane età, ha partecipato a numerosi concorsi di rilievo, distinguendosi per talento e versatilità. Ha pubblicato due singoli, tra cui una reinterpretazione originale di "Grazie dei fior" con una parte rap inedita. Il suo ultimo brano, "Quando penserò a te", è entrato in diverse playlist di Amazon Music, tra cui Novità Pop Italiano

