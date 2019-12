Fare esercizio fisico nel tempo libero aiuta a prevenire il rischio di tumore ed in particolare contro 7 tipi di tumore.

Ad affermarlo è la ricerca, condotta dai ricercatori del National Cancer Institute, dell’American Cancer Society e dell’Harvard T.H., che ha aggregato e analizzato nove studi prospettici condotti su oltre 750.000 adulti in cui si dimostra che praticare una minima quantità di attività fisica nel tempo libero produce una diminuzione del rischio di contrarre alcuni tipi di tumori.

Prendendo in esame 15 tipi di cancro, i ricercatori hanno associato l'attività fisica esercitata dal campione (calcolata in base ad un'unità di misura, il Met, definita per stimare il costo metabolico di un’attività fisica) ottenendo come risultato un minor rischio di ammalarsi di cancro al colon negli uomini (8% per 7,5 Met ore/settimana; 14% per 15 Met ore/settimana), tumore al seno femminile (6% -10%), carcinoma endometriale (10% – 18%), carcinoma renale (11% -17%), mieloma (14% -19%), carcinoma epatico (18% -27%) e linfoma non-Hodgkin (11% -18% nelle donne).

Naturalmente questi dati forniscono anche una base importante a livello di prevenzione.