A luglio 2023, gli ordini della manifattura tedesca sono diminuiti più del previsto. L'ufficio federale di statistica ha riferito che gli ordini in arrivo sono diminuiti del -11,7% rispetto al mese precedente, mentre gli analisti prevedevano un calo del -4%.

L'ufficio di statistica ha spiegato il dato non tanto in relazione ad un crollo improvviso degli ordini, quanto al fatto che a giugno vi era stato un balzo in avanti anomalo, a seguito di una importante commessa relativa al settore della produzione di aeromobili e veicoli spaziali.

Il dato congiunturale di giugno aveva registrato un aumento del +7,6% rispetto al mese precedente, rispetto alle aspettative di una diminuzione pari al -2%.

Comunque, escludendo quelli relativi a grandi volumi, gli ordini dell'industria tedesca a luglio sono aumentati del +0,3%. Inoltre il dato trimestrale, indica che nel periodo maggio - luglio il dato è stato superiore del +3,1% rispetto a quello dei tre mesi precedenti.

Per concludere, per il mondo finanziario tedesco, le attese per il settore industriale non sono positive pollice a causa della debolezza dell'economia globale e degli alti costi energetici.