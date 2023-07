Si è inaugurato ieri il festival del cinema francese Nouvelle Vague sul Tevere che dall'8 al 12 luglio delizierà i cinefili romani con un ricco programma di proiezioni e incontri. Il festival ha la versione gemella a Parigi intitolata Dolcevita sur la Seine. Ieri sera il pubblico ha applaudito la famosa attrice francese Juliette Binoche, l’ospite d'onore e la protagonista della prima pellicola della rassegna, Gli amanti del Pont-Neuf di Léos Carax. L’ha intervistato il noto critico cinematografico di Le Monde Aureliano Tonet.

La seconda edizione di Nouvelle Vague sul Tevere, organizzata dall’associazione Palatine, si svolgerà alla Casa del Cinema e celebrerà un legame d’amicizia tra i romani e i parigini. Da non perdere il blockbuster Le Sens de la fête, commedia del duo Toledano-Nakache. Nei giorni successivi, appuntamento con la Parigi Nouvelle Vague, raccontata da Arnaud Viard in Cléo, Melvil et moi, presentato dall’attrice Marianne Denicourt, e poi con il ballo come rinascita ne La vita è una danza di Cédric Klapisch, con l’attrice-ballerina Marion Barbeau. A pochi mesi dalla scomparsa di Jean-Luc Godard, Le Mépris sarà proiettato in versione restaurata.

L’associazione Palatine, in collaborazione con Villa Medici, accoglierà il 10 luglio la premiazione del concorso di cortometraggi Ristretto a cui partecipano gli studenti delle più importanti scuole di cinema delle due capitali: il Centro Sperimentale di Cinematografia e La Fémis.

Inoltre, alla Casa del cinema sarà aperta la mostra fotografica “Ritratti di cinéma”: i dieci volti emergenti del cinema francese a cui si aggiungono le dive della rassegna come Juliette Binoche e Brigitte Bardot.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti disponibili.

Info: www.paris-roma.com