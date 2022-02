Stavolta Mourinho all'arbitro Pairetto nel finale di gara tra Roma e Verona, finita 2-2, non aveva fatto il gesto delle manette, ma quello del telefono.

Pairetto, lo ha cacciato. Che cosa voleva significare con quel gesto Josè Mourinho? Che Luca Pairetto, della sezione AIA di Nichelino, fosse stato mandato apposta dalla Juve ad arbitrare quella partita (pare glielo abbia urlato dal campo e nel tunnel che porta agli spogliatoi).

Il motivo? Per i soli quattro minuti di recupero concessi e non i sei, sette o otto come avrebbe voluto il tecnico portoghese dopo il 90' di Roma-Verona.

Comunque, per la cronaca, Luca Pairetto è figlio di Pierluigi Pairetto, ex arbitro di cui si diceva avesse persino le mutande bianconere, mentre il fratello, era (probabilmente lo è ancora) impiegato alla Juventus con la qualifica di head of stadium revenue.