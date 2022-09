Tutte le forniture mediche legate all'emergenza pandemica, fino al prossimo mese saranno ancora garantite dalla struttura crefata ad hoc e gestita del generale Tommaso Petroni.

A partire dal 1 novembre, con la fine dell'emergenza (salvo ulteriori rinnovi), saranno invece le Regioni a procurarsi attraverso le normali procedure amministrative i materiali necessari per il contrasto della pandemia.

A renderlo noto è stato lo stesso generale in una comunicazione inviata alle Regioni che si rifà ad una precedente normativa con la quale le stesse amministrazioni venivano avvertite di far per tempo scorta del materiale necessario in vista proprio del superamento dell'emergenza e del ripristino di una gestione della pandemia per via ordinaria e non più tramite la struttura commissariale.