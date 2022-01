In questi ultimi anni famiglie ed imprese stanno utilizzando sempre di più fonti di combustibile green come il fotovoltaico. Questa tendenza ad eliminare i combustibili fossili sta prendendo piede anche nel mondo dell'arredamento.

Da sempre Camini e Stufe a legna o a pellet sono state i prodotti leader del mercato per i sistemi di riscaldamento.

Negli ultimi anni però si sono affacciati prepotentemente anche i camini elettrici. Questo tipo di prodotti viene venduto dalle stesse aziende produttrici dei camini a legna o a pellet.

Molte aziende come la Francesconi 78 di Meldola hanno deciso di ampliare la propria disponibilità inserendo nei propri showroom anche questo tipo di prodotti.

Ma come funzionano i camini elettrici?

Per funzionare, un camino elettrico necessita soltanto di una presa di corrente, dunque anche le possibilità installative sono pressoché infinite. E permette a chi ha poco tempo per dedicarsi a un camino a legna oppure, semplicemente, vuole vivere subito – con un clic – momenti di grande atmosfera e convivialità.

Un caminetto elettrico sfrutta la più recente tecnologia LED per riprodurre in modo altamente realistico l’immagine della fiamma, che può essere personalizzabile a piacere tramite smartphone o tablet.

Inoltre, sebbene non possa essere considerato come fonte di calore primaria per la casa o per l’ambiente in cui viene installato, può comunque rappresentare una soluzione di riscaldamento integrativa: il calore viene prodotto da resistenze elettriche (come un normale termoconvettore), che possono essere accese a seconda delle esigenze dell’utente oppure essere tenute spente, mentre le lampade LED continuano a riprodurre l’effetto fiamma.

Insomma il camino elettrico è una soluzione di design che sta prendendo sempre più piede tra coloro che vogliono vivere l’emozione del fuoco in modo pratico e immediato, senza doversi occupare delle classiche attività (pulizia, manutenzione, stoccaggio e gestione del combustibile) legate ai dispositivi a legna o a pellet.

Inoltre si basa su di un'alimentazione green e quindi può essere alimentata insieme ad una caldaia elettrica da dei panneli fotovoltaici installati sul tetto dell'abitazione.

Quali sono i vantaggi di un camino elettrico

Un camino elettrico può essere la soluzione ideale per chi, ad esempio, non ha disponibilità di grandi spazi, vive in città o comunque è spesso fuori casa, ma vuole godersi dei momenti di relax e di grande atmosfera, nel massimo del comfort.

Facilissimi da installare, visto che non richiedono canna fumaria o impianti di ventilazione, questi dispositivi non richiedono manutenzione né pulizia costante. Non bruciando combustibile, infatti, non si sporcano e si mantengono efficienti nel tempo.

Indubbiamente, semplicità e comodità di utilizzo sono vantaggi che fanno la differenza. Accensione e spegnimento automatici con crono termostato integrato, controllo del dispositivo tramite applicazione dedicata, fiamma realistica, riscaldamento immediato… un caminetto elettrico sa essere altamente versatile e adattarsi alle esigenze più specifiche. Infatti, può essere utilizzato in ogni periodo dell’anno, grazie alla possibilità di ricreare solo la magia del fuoco, senza per forza riscaldare l’ambiente.