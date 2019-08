Aperte le iscrizioni al NASA Space Apps Challenge 2019

Aperte ufficialmente le iscrizioni per i team partecipanti alla manifestazione voluta dalla NASA e che si terrà a Brescia il 19 e 20 ottobre.

Chiara Chiesa e Andrea Giannattasio, Presidente e Vicepresidente dell’associazione culturale per la divulgazione del trasferimento tecnologico spaziale legato agli SDG goals INTERSTELLARS e organizzatori dell’hackaton NASA Space Apps Challenge Brescia 2019, gara di sviluppo tecnologico in contemporanea mondiale promossa da NASA, sono lieti di comunicare che le iscrizioni per partecipare all’evento NASA Space Apps Challenge Brescia 2019 verranno aperte sul sito https://www.spaceappschallenge.org/ dal giorno 6 agosto 2019 al link https://2019.spaceappschallenge.org/locations/brescia-italy/

La gara si terrà nei giorni 19 e 20 ottobre presso Mo.Ca., Palazzo Martinengo Colleoni, in via Moretto 78, Brescia.

Si comunica che per i partecipanti sono disponibili solo 30 posti.





Tutti i dettagli sono descritti nella pagina della location Brescia nel sito ufficiale della gara.

Sono previsti importantissimi ospiti, mentori e giudici nazionali ed internazionali del settore aerospaziale e tecnologico.

La gara è patrocinata da: Comune di Brescia e Fondazione ASM.

Organizzata da: INTERSTELLARS con IEEE student branch e Paolo Bellagente

Media Partner: Cosmobserver

Main sponsor: BCC Credito Agrobresciano

Altri sponsors e partners:

AQM, GP advanced projects, Il regno del cinema, Cooperativa Tempo Libero, Sarioli, HB Hotel, Advincere, B-farm, Signorvino, Boni trasporti