Lunedì 1 Agosto 2022 alle ore 11.00 presso la sede dell’Associazione della Stampa Estera in Italia (Via dell’Umiltà 83/c, Roma) si terrà la conferenza stampa di presentazione di VITA, lista unitaria delle forze coerenti del dissenso, unite per le elezioni politiche del 25 Settembre 2022.

Nel profondo rispetto e cura per la VITA, la lista è nata per costruire una nuova comunità sociale e politica di esseri umani coscienti e consapevoli, per mettere i migliori talenti a disposizione della comunità nazionale, creando le basi di un futuro saldato sui valori inviolabili di libertà di scelta, autodeterminazione, diritti naturali ed ecosistema.

Parteciperanno fondatori ed ospiti sostenitori.

La conferenza stampa verrà trasmessa in diretta streaming sul sito Internet e sulla pagina Facebook dell’Associazione della Stampa Estera in Italia.

I giornalisti italiani possono accreditarsi al seguente indirizzo [email protected]



Le forze coerenti del dissenso si uniscono per le elezioni politiche del 25 Settembre 2022.