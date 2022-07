Il dj producer italo brasiliano Leandro Da Silva torna a pubblicare la sua musica su The Myth of NYX, label olandese di riferimento nell'universo tech house. Insieme a Hiisak e NIINE ha realizzato una potente e coinvolgente cover tutta da ballare di 'Move Ya Body', successo delle statunitensi Nina Sky uscito originariamente nel 2004. E' una canzone perfetta per ballare fino all'alba nei club nei festival, in giro per il mondo, in questa calda estate 2022. Il sound è globale e decisamente coinvolgente.

Non è un caso che questa nuova versione di 'Move Ya Body' l'abbia creata proprio Leandro Da Silva, un artista che da tempo fa muovere a tempo tutto il pianeta o quasi. Si esibisce spesso infatti tra India, Giappone, Brasile, Miami e in tutta Europa, compresa l'Ungheria, il Belgio, i Paesi Bassi e ovviamente l'Italia. Tra gli altri altri, si è esibito in festival come il Federal Music Festival, il Balaton e il Sea Star. E non è tutto: è al nono posto della 101tracklists 2020 tra i dj più supportati al mondo e la sua 'Big Flex' è stata nominata Dance Smash dall'importante radio olandese Radio 538.

Leandro Da Silva pubblica musica su Spinnin', Big Beat, Enormous tunes, AFT:HRS, Armada e tante altre importanti label. Le sue release sono supportate da artisti del livello di Pete Tong, Oliver Heldens, Don Diablo, Kryder, Martin Garrix, EDX, Afrojack, Bob Sinclar e molti altri, tra cui David Guetta. Uno dei più grandi risultati per Leandro finora è tra l'altro il remix ufficiale "Flames", un brano del 2018 di David Guetta e Sia. Il remix di Leandro Da Silva ha raggiunto il numero uno nella Beatport Big Room Chart.



