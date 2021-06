CHIARA TAIGI - TV2000 - MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021 - ORE 7:30

APPUNTAMENTO su www.tv2000.it/live o sul Canale 28 del Digitale TerrestreChiara Taigi sarà ospite su TV2000 intorno alle 7:45, nel programma Bel Tempo Si Spera, presentato da Antonella Ventre, Enrico Selleri e Giacomo Avanzi.

Annunci, dichiarazioni e nuovi appuntamenti con Chiara Taigi, in anteprima tornerà a cantare dal vivo in un trittico di concerti a Torino, nei giorni 19, 20 e 21 Giugno, facenti parte del programma "I Concerti della Speranza" un messaggio di memoria e spiritualità perchè #lavitaciaspetta #lifeawaitsus .

Si conclude la serie di appuntamenti con Chiara Taigi su TV2000 e la stagione del programma Bel Tempo Si Spera che riprenderà a Settembre, legati alla Cultura, l'Arte e la Musica ed una serie di momenti legati alla Musica sacra o spirituale, di seguito i video della stagione accompagnati all'organo dal M° Filippo Manci e videomontaggio di Serena Cirillo:





Bel tempo si spera - Chiara Taigi "Pie Jesu" di Gabriel Faurè

22 aprile 2021 - video al punto 31:30



www.youtube.com/watch?v=HLuWUq_Rgh4&t=1890s

Chiara Taigi canta "Salve Maria" di S. Mercadante

12 Maggio 2021



www.youtube.com/watch?v=sQcrVf1XIjg

Chiara Taigi canta "Ave Maria" di Charles Gounod

9 Giugno 2021



www.youtube.com/watch?v=IQ-XtD4jhFs



Si ringrazia l'accoglienza della Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola in Campo Marzio a Roma, in particolare di Padre Vincenzo D'Adamo ed il M° Filippo Manci per il supporto e la qualità di esecuzione.

Si ringrazia la rete di TV2000, il Direttore, gli Autori, i Conduttori, la Regia e tutto il Personale, ringraziamento a Serena Cirillo per la realizzazione dei video ed un ringraziamento speciale a Giacomo Difruscolo.



LINK