Come ha ricordato lo stesso sindaco di Lampedusa, Totò Martello, mercoledì avrà un incontro con il premier Conte per parlare dei migranti in arrivo sulle cose siciliane e, in particolare, su quelle di Lampedusa.

Nell'occasione, Save the Children, ha pubblicato una nota augurandosi che nell'incontro venga trattato anche il tema dei diritti dei bambini e degli adolescenti migranti e rifugiati che, anche l'Europa, non è riuscita a garantire adeguatamente.

Finora, sono stati oltre 200.000 i minori stranieri non accompagnati, in fuga da conflitti, persecuzioni o violenze, che hanno chiesto asilo nel nostro continente negli ultimi cinque anni, ma è probabile - secondo l'ong svizzera - che il numero di bambini e ragazzi arrivati sia molto più alto, a seguito del fatto che molti tra loro sono costretti a un'esistenza nell'ombra, a rischio di sfruttamento e abusi.

Questo è ciò che afferma il rapporto "Protection Beyond Reach" di Save the Children, ricordando che i bambini e gli adolescenti che viaggiano da soli o con la loro famiglia, hanno diritti e bisogni specifici e devono essere garantite loro innanzitutto sicurezza e protezione. Al contrario, nonostante alcuni importanti passi avanti come l'adozione da parte dell'Italia della "Legge Zampa" (L. 47/2017) sulla protezione e l'accoglienza dei minori non accompagnati, l'UE e gli Stati membri hanno risposto con misure sempre più restrittive e pericolose, afferma l'Organizzazione.

In Italia si segnala che l'attuale incremento di arrivi via mare a Lampedusa vede coinvolti anche molti minori non accompagnati, 2.168 dall'inizio dell'anno al 31 agosto, e nuclei familiari con bambini, sui quali il gravissimo sovraffollamento dell'hotspot e il prolungarsi dei tempi di trasferimento verso centri di accoglienza idonei a ospitarli, rischia di avere un impatto fortemente negativo.

«Per questo è necessario velocizzare le procedure di trasferimento, assicurando che ai minori non accompagnati vengano riconosciuti tutti i fondamentali diritti sanciti dalla Legge Zampa, a partire da un'accoglienza immediata degna di questo nome, l'assistenza sanitaria e la nomina di un tutore», ha dichiarato Raffaela Milano, Direttrice dei Programmi Italia-Europa di Save the Children.

Altrettanta attenzione merita la situazione dei minori presso un confine lontano dai riflettori, quello tra Italia e Francia, in particolare nell'area di Ventimiglia, dove al momento minori accompagnati e nuclei familiari, a fronte della chiusura del campo Roja, risultano, al pari degli altri migranti e richiedenti asilo, privi di accoglienza e rischiano di finire nelle mani dei trafficanti allo scopo di varcare il confine verso la Francia. Notizie preoccupanti arrivano anche dalla rotta balcanica.

«Sono passati cinque anni da quando Alan Kurdi ha perso la vita appena al largo delle coste turche, diventando un tragico simbolo della 'crisi dei rifugiati'. I leader europei sono stati tra i primi a dire: "Mai più", ma da allora hanno solo reso le rotte più difficili e pericolose per rifugiati e migranti», ha dichiarato Anita Bay Bundegaard, direttrice di Save the Children Europa.«Il modo in cui l'Europa ha trattato i bambini più vulnerabili nel momento del bisogno è inaccettabile. Ad esempio, dall'agosto 2019, ogni giorno in media 10.000 minori risultavano bloccati sulle isole greche, il 60% dei quali di età inferiore ai 12 anni. Sebbene siano stati compiuti alcuni sforzi per ricollocarli al di fuori della Grecia, migliaia sono stati abbandonati al loro destino a causa della riluttanza di alcuni paesi europei ad accogliere e prendersene cura. Nel frattempo, i bambini continuano a morire alle porte della UE mentre i leader europei guardano dall'altra parte», ha continuato Bay Bundegaard.

Molti Paesi europei hanno risposto alla crisi dei migranti chiudendo i loro confini, facilitando la detenzione dei minori o rendendo quasi impossibile il ricongiungimento dei bambini con i loro genitori. Nella sola Grecia circa 331 minori erano in detenzione nel marzo 2020.

«Quando proviamo ad attraversare i confini veniamo picchiati duramente dalla polizia, trattati rudemente. Penso che vogliano terrorizzarci per scoraggiarci a riprovare. Non vedo la mia famiglia da molto tempo, sono partito per andare in Europa perché non c'era niente per me in Siria, o in Libano, o in Turchia», ha detto Ahmed, un ragazzo di 15 anni fuggito dalla Siria e che ora si trova a Belgrado, in Serbia.

«Sebbene siano stati apportati alcuni miglioramenti[4], questi sono oscurati da politiche e misure di frontiera brutali, per impedire che i bambini vulnerabili entrino in Europa. L'Europa deve trarre insegnamenti dal passato. Le nuove politiche migratorie non dovrebbero andare a scapito della vita dei bambini», ha continuato Anita Bay Bundegaard.

La maggior parte degli oltre 200.000 minori non accompagnati arrivati in Europa per chiedere asilo proviene da Afghanistan, Siria ed Eritrea e finisce per restare in Germania, Grecia, Italia e Svezia. Ciononostante, su un totale di circa 35.000 richiedenti asilo ricollocati dalla Grecia e dall'Italia negli ultimi cinque anni, solo 823 erano minori non accompagnati. Nel frattempo gli arrivi via mare in Grecia sono quasi raddoppiati tra il 2018 e il 2019 (da 32.000 a 60.000 persone).

In attesa dell'annuncio dell'UE sul "Patto Asilo e Migrazione" che ispirerà le nuove misure in materia, Save the Children chiede che i diritti dei bambini siano al centro di tali decisioni e che l'UE ei suoi leader garantiscano che vengano prese misure per garantire la sicurezza dei minori vulnerabili. Si deve garantire che i minori possano accedere immediatamente all'asilo e alla protezione una volta arrivati in Europa, invece di essere respinti. Solo percorsi di migrazione legale, compreso un rapido accesso al ricongiungimento familiare, possono impedire che i bambini e adolescenti muoiano durante il loro viaggio verso l'Europa.

«Ci aspettiamo che l'Italia giochi un ruolo centrale nelle consultazioni europee per il Patto Asilo e Migrazione, garantendo il giusto spazio alla protezione e accoglienza di minori, neomaggiorenni e nuclei familiari con bambini. Auspichiamo, inoltre, che la Legge Zampa possa essere di ispirazione per la costruzione di un sistema di protezione europeo che consideri i minori non accompagnati soprattutto e innanzitutto minori, e non una componente incidentale della gestione delle politiche migratorie. Al contempo, è essenziale che l'Italia dia piena attuazione a questa innovativa legislazione, emanando al più presto i decreti attuativi mancanti e rendendo omogenea la prassi delle istituzioni territoriali, tra cui Questure e Prefetture, come richiesto a giugno dal report “Superando le barriere”. Un investimento sull'integrazione dei minori migranti e un'attenzione specifica al delicato momento del passaggio alla maggiore età dovrebbero ispirare tanto le politiche europee quanto quelle nazionali, affinché nessuno, in questo momento cruciale per il nostro continente, sia lasciato indietro», ha concluso Raffaela Milano.