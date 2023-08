Il nuovo singolo del poliedrico artista sugli stores digitali e nelle radio.



Esce “Un giorno come un altro”, nuovo singolo di Rames, eclettico artista, sui principali stores digitali e nelle radio in promozione nazionale. Un brano rap dalle forti tinte old school dalla produzione impeccabile di Rames (Alessio Strada) e Matteo D’Alessandro, in arte Unclematt. Il progetto nasce grazie alla partecipazione del contest da parte dell’artista alla campagna sulla sicurezza stradale “Guida e basta” promosso da Anas (Gruppo FS Italiane) e Radio Italia. Il messaggio lanciato da Rames è forte e chiaro: è di fondamentale importanza sensibilizzare il tema sulla sicurezza stradale, descrivendone anche gli attimi tragici degli incidenti che continuano purtroppo ad accadere sulle strade italiane e delle reali e devastanti conseguenze che ne derivano. Un sostegno artistico dal forte impatto emotivo che, tramite la musica di Rames, dona vari e delicati spunti di riflessione per tutti, in particolar modo per le generazioni future. “Un giorno come un altro” ha un video ufficiale da vedere sul canale YouTube dell’artista, in cui le immagini riescono a far prendere vita alle parole del testo, diretto e realistico, facendo assumere al brano una vera e propria identità, con la firma stilistica di Rames, ormai riconoscibile nel panorama musicale nazionale.

Guarda il video:

Storia dell’artista

Alessio, in arte Rames, nasce a Chieri (TO) nel 1986 e scopre fin da giovane la sua passione per la musica. Rames non è solo un semplice rapper, ma una webcam sulla realtà. Con la sua musica, cattura le condizioni più importanti del contesto in cui vive e le trasforma in parole e ritmi pulsanti. La sua musica è perfetta per chi cerca una scossa di energia, una miscela di ritmo coinvolgente e testi profondi. Rames ha uno stile unico che combina astrazione e melodia, ricerca metrica e interpretazione testuale. Ascoltando i suoi brani ci si immerge in una realtà quotidiana, riconoscendo sé stessi nei suoi testi che mescolano la fredda realtà, la leggerezza della giovinezza, il pessimismo e allo stesso tempo l'entusiasmo per le proprie passioni, accompagnati da ritmi accattivanti. Dal 2002 ad oggi ha prodotto diversi album e singoli ottenendo grandi successi. Attualmente sta lavorando a nuovi progetti che lo vedranno ritornare in scena con ancora maggiore forza e determinazione. “Un giorno come un altro” è il nuovo singolo di Rames disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 23 maggio 2023.

Instagram: https://www.instagram.com/playrames/

Facebook: https://www.facebook.com/playrames

YouTube: https://www.youtube.com/playrames

Spotify: https://open.spotify.com/artist/4fWiKYr89Ion8uWVBWhxsA