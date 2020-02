L'Assemblea del Popolo (Parlamento della Repubblica Popolare Cinese) ha deciso di vietare il consumo di particolari tipologie di carni come quella di cane e gatto.

I cinesi, in particolare quelli residenti nelle provincie più remote, sono inclini a consumare diversi tipi di carne, come ad esempio quella di rane, serpenti e tartarughe, e pertanto non saranno molto contenti della decisione presa dal Governo di Pechino.

Nel frattempo, in attesa dell'approvazione definitiva della nuova legge, le autorità di Shenzhen si sono portate avanti, modificando il loro regolamento municipale in fatto di consumo di carne.

La nuova legge potrebbe mettere fine al tanto discusso Festival della carne di cane della città di Yulin.