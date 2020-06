In base ad una indiscrezione ripresa dall'agenzia Reuters, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti starebbe per concludere un'indagine per una possibile violazione delle norme sulla concorrenza nei confronti di Google, una delle società satelliti di Alphabet.

In base a quanto dichiarato da tre diverse fonti, l'indagine dovrebbe portare all'avvio di un procedimento giudiziario che potrebbe iniziare già entro questa estate.

Il Dipartimento di Stato è in contatto con la Camera dei Rappresentanti e, al tempo stesso, con i procuratori generali di diversi Stati americani che, coordinati dal Texas, stanno conducendo da tempo un'inchiesta analoga. Probabilmente, se si andrà in giudizio, le inchieste finiranno per convogliare in un unico caso.

Su cosa sta indagando il Dipartimento di Stato americano? Bocche cucite al riguardo.

L'inchiesta dovrebbe riguardare la pubblicità on line, di cui Google controlla un terzo della spesa in tutto il mondo, mentre invece è del 90% il controllo del mercato, da parte della società satellite di Alphabet, legato agli strumenti tecnologici per la gestione della pubblicità.