All'inizio di quest'anno Trump aveva messo in linea "From the Desk", che avrebbe dovuto essere l'anello di congiunzione tra lui e il suo pubblico in sostituzione degli account social su Twitter, Facebook, YouTube, piattaforme da cui è stato definitivamente sospeso.

Quel sito web, però, dopo meno di un mese dal lancio, è stato definitivamente chiuso per aver attirato solo una minima parte degli utenti che in precedenza lo seguivano sui social.

Ma Trump non si è arreso e così ha annunciato TRUTH Social, nuova piattaforma su cui gli americani, e non solo loro, potranno conoscere la verità... secondo Trump.

Una verità in base alla quale, in passato, abbiamo appreso che il Covid sarebbe meno letale dell'influenza, che per combatterlo è sufficiente l'idrossiclorochina, che il risultato delle presidenziali del 2020 è falso...

"Viviamo in un mondo in cui i talebani hanno una presenza enorme su Twitter, ma il presidente americano più amato è stato messo a tacere", ha dichiarato Trump. "Tutti mi chiedono perché qualcuno non si oppone alle Big Tech... Beh, lo faremo presto", ha aggiunto.

Una prima versione di TRUTH Social sarà accessibile su invito a partire da novembre. La piattaforma sarà poi aperta a tutti entro i primi tre mesi del 2022, secondo una dichiarazione della società proprietaria del sito, la Trump Media & Technology Group (TMTG).