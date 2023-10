Per gli amanti della musica, abbiamo una bella notizia, Nakama è pronta per essere ascoltata. Cosa vuol dire Nakama? Nakama è una parola che ha tanti significati , uno tra questi è quello di racchiudere un rapporto di amicizia fraterna, un fratello anche se non di sangue.

La traccia prodotta da Arteiu e buendia, il beat varia molto tra generi anche molto diversi tra loro, c'è il rock, il rap e anche qualche sottogenere che ci trasmette adrenalina pura, è una colonna sonora da vero e proprio film che riesce a trascinarci dentro , anche tramite il timbro cupo e con le rime taglienti e le metriche precise di Lilo Frank (rapper dei Radice Cubica) che come un DVD, anzi in questo caso meglio dire una videocassetta , riesce a riprodurre e farci rivivere la sua infanzia, la sua adolescenza e la sua storia insieme ad un suo amico fraterno.

La seconda strofa è di Soul Flake che con la sua voce pesante e allo stesso tempo decisa canta e riesce a marcare bene sul beat, spiegando bene i vari concetti sia positivi che negativi dei sentimenti che possiamo provare.

Che dirvi più? Andate ad ascoltare Nakama e in bocca a lupo ai ragazzi