Fabiana Gabellini Made to Measure: quando arte fa rima con moda ed estrema eleganza

Abiti come quadri di artisti contemporanei, che catturano lo sguardo come all’interno di un museo. Nelle collezioni di Fabiana Gabellini arte e moda si completano a vicenda in maniera sublime trasformandosi in abiti unici. Opere che ispirano la moda di Fabiana Gabellini: la tavolozza dei colori si sposta su tessuti preziosi, i quali si adattano al corpo di ogni donna delineando le sue linee con trasparenze, pregiati ricami fatti a mano ed estrema cura dei dettagli per raggiungere lo status finale di capolavoro.

Nella nuova collezione Couture per l’Autunno Inverno i capi stupiscono per la loro originalità, per lo stile contemporaneo e l’eleganza senza tempo che li caratterizza. Creazioni sartoriali che fanno eco a nobili intenti seduttivi, inebriate di raggiante leggerezza ed eterea femminilità. La collezione di Fabiana Gabellini Made to Measure è dedicata nella sua totalità alla bellezza femminile, con una visione quasi onirica tesa a onorare il corpo della donna. Se come sosteneva Gianni Versace “nella moda non è artista solo chi la crea, ma allo stesso tempo chi la interpreta”, le creazioni di Fabiana Gabellini rendono protagoniste tutte coloro che indosseranno le sue ineguagliabili creazioni.

Le giacche sono lunghe con cintura in vita o più ampie chiuse semplicemente da un fiocco in velluto. I cappotti hanno lunghezza al ginocchio e sono estremamente raffinati. Il voile è impreziosito da romantici fiori in colori pastello su spolverini e cappe, note musicali decorano leggerissime camicie bianche abbinate a lunghe ed ampie gonne nere; camicie con volant sulle maniche sono combinate con lunghe gonne in lurex con le frange. Gli abiti sono abilmente decorati da pizzi, lunghi ad effetto see through o in seta con gonna doppiata in voile ton sur ton; jumpsuit in lurex argento, tailleur pantaloni in velluto liscio od in lana dal taglio classico. La palette colori spazia dal bianco e nero sino a tonalità più vivaci come il Klein blue, il rosso, il bordeaux, il verde smeraldo ed il verde prato, il lilla.

I materiali sono di grande pregio: voile, seta, pizzo, lana, velluto, tessuto lurex. La collezione Fabiana Gabellini Made to Measure è un meraviglioso ensemble di capi couture che nascondono nella creazione il loro continuum temporale e rivelano quella solida tradizione che si concretizza nella ricerca di un design essenziale e nella realizzazione di un’immagine sofisticata che racchiuda al suo interno contemporaneità ed unicità.

Abiti che sono sinonimo di una perfetta espressione di stile, di una storia emozionante che fonde avanguardia ed heritage attraverso la realizzazione di outfits simbolo di una cultura artigianale e di una creatività tipicamente italiana.



