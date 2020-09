Il contagio da coronavirus in India continua ad aumentare, tanto che l'ultima dato fa segnare 95.735 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Un dato che, va comunque ricordato, è in parte giustificato da un'intensificazione dei test in tutti gli Stati: secondo il ministero della Salute vengono effettuati più di un milione di tamponi ogni giorno.

L'altro motivo che spiega un numero così alto di contagi è che l'India continua ad annullare le restrizioni precedentemente imposte. La capitale Delhi, ad esempio, ha autorizzato la riapertura di bar e pub questa settimana e le scuole di tutta l'India si stanno preparando a riaprire alla fine del mese. Ieri nella capitale sono state segnalate 4.039 infezioni, mentre i morti sono stati 20. Finora la capitale ha fatto registrare oltre 200mila contagi e 4.638 morti.

Il bilancio complessivo dei contagi in India è arrivato a 4.465.863, tanto da portare quel Paese al secondo posto dopo gli Stati Uniti nella classifica giornaliera redatta dalla JHU.

Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 1.172 decessi, per un totale di 75.062 vittime dall'inizio della pandemia.