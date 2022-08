"Conosco e ammiro Fernando da molti anni. E' un vincente, come me. Ho deciso di mettere assieme i talenti migliori per riuscire a vincere in uno sport estremamente competitivo come è la Formula 1 e questi piani stanno finalmente prendendo forma qui, nel nostro quartier generale di Silverstone. Ci è sembrato naturale invitare Fernando a far parte dello sviluppo di questo team; nelle nostre recenti conversazioni abbiamo mostrato le stesse ambizioni e valori. Tutta l'organizzazione è entusiasta di poter lavorare con Fernando".

Così il presidente esecutivo della scuderia Aston Martin, Lawrence Stroll, ha commentato il passaggio di Fernando Alonso al team inglese a partire dalla prossima stagione. Alonso colmerà i vuoto lasciato da Sebastian Vettel che alcuni giorni fa aveva annunciato il ritiro dalle gare.

"L’Aston Martin sta chiaramente facendo di tutto per provare a vincere ed è quindi uno dei posti più emozionanti dove stare oggi in F1. Conosco Lawrence e Lance [Stroll, ndr] da molti anni ed hanno ambizione e passione per avere successo in Formula 1. Ho visto come il team ha attirato sistematicamente persone fantastiche con pedigree vincenti. Nessuno nella Formula 1 di oggi sta dimostrando una visione più grande e un impegno assoluto per vincere, e questo la rende un'opportunità davvero stimolante per me. Ho ancora fame e ambizione di lottare per essere davanti. So che c'è molto lavoro da fare , ma la passione e la voglia di queste persone mi ha convinto. Ho intenzione di vincere ancora in Formula 1 e devo cogliere le opportunità che mi sembrano giuste".

Così il "vecchio" Fernando Alonso, due volte campione del mondo di Formula Uno nel 2005 e nel 2006, ha commentato il suo addio alla Alpine e l'inizio della sua nuova avventura con l'Aston Martin a partire dal 2023

Alonso, che ha da poco compiuto 41 anni, ha chiuso ottavo il Gran Premio d'Ungheria di domenica, davanti al suo compagno di squadra Esteban Ocon, ed è attualmente 10° nel campionato mondiale dopo 13 gare, con 41 punti.