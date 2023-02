Luigi Maisto è un imprenditore seriale, che ha negli ultimi trent'anni lanciato qualcosa come una quindicina di attività, che hanno sempre avuto come minimo comun denominatore quello di innovare e di essere sempre un passo avanti rispetto agli altri. Si autodefinisce a ragione come un business trend setter, ossia appunto colui che riesce a capire prima degli altri quale sarà il trend nel mondo del business, che potrebbe avere successo.

Sono molti i settori dalla telefonia, all'e-commerce, alla sharing economy fino alla blockchain, i settori in cui Maisto ha investito con sagacia e successo in questi anni, sempre con la consapevolezza di essere un passo avanti alla concorrenza e sempre consapevole che per avere successo occorre essere volenterosi, intraprendenti, ma anche sapere essere sempre precursori di un qualcosa che poi potrà diventare un trend ed un'attività di successo.

Lo scorso anno in piena crisi energia con un gruppo di imprenditori ha quotato in borsa il suo ultimo progetto, Rocket Sharing Company, (https://rocketcompany.it/ ) che si occupa di energia e di sharing economy. La società è una start-up innovativa e rivoluzionaria che punta a conquistare un ruolo di primaria importanza nel mondo dei servizi per gli imprenditori e per la condivisione del business

"Stiamo creando un nuovo tipo di piattaforma digitale per le esigenze delle imprese. Un marketplace che utilizzerà la blockchain per creare un ecosistema BTB e BTC con l’obiettivo finale di essere pronto per il futuro dell’ecommerce: il metaverso. Permetterà alle imprese di collaborare e condividere servizi essenziali e accessori, avvantaggiandosi di nuovi meccanismi di scontistica e nuove opportunità.

Rocket Sharing è nata appena nel 2019 e ha avviato concretamente le attività nel maggio del 2020, nel periodo più duro della pandemia, si è sviluppata poi fino alla quotazione in Borsa lo scorso febbraio. Abbiamo già oltre 300 partner commerciali e crescono di una decina a settimana, ma il bello deve ancora venire" ha detto Luigi Maisto amministratore delegato del gruppo, che è quotato a Milano dal 1 marzo 2022 e che nell'anno passato ha realizzato un + 68% dei ricavi a 3,2 milioni di euro.

Luigi Maisto ha commentato a proposito di un riacquisto di azioni proprie: “Lavoriamo costantemente per alimentare il progetto di crescita di Rocket e crediamo fortemente nel valore della nostra Società. L’acquisto di azioni da parte del top management conferma la fiducia del progetto di sviluppo, volto al raggiungimento di obiettivi sempre più ambiziosi. Nel primo anno dalla quotazione sul mercato Euronext Growth Milan registriamo una crescita dei ricavi (+68% vs 2021) che consolida le basi per lo sviluppo futuro del Gruppo. A testimonianza della strategia di accelerazione per linee esterne, dichiarata in IPO, abbiamo inoltre concluso con successo la prima operazione di M&A con l’acquisizione del 51% di StantUp che risulterà strategica per l’ulteriore sviluppo del Gruppo. Confidiamo nella validità del nostro progetto, nella convinzione che il valore di Rocket sarà riconosciuto anche dal mercato azionario”. Insomma una start up che certamente farà molto parlare di sé non solo nel campo dell'energia nei prossimi anni, visto i grandi progetti di sviluppo che ha in mente il management".