Accordo Sisal-Scientific Games per la fornitura di terminali WAVE™

Sisal SPA e Scientific Games Corporation hanno raggiunto un accordo per la fornitura, da parte di quest'ultima, di nuovi apparecchi supertecnologici WAVE™.

I nuovi terminali saranno attivi nelle ricevitorie italiane entro il 2020.

Scientific Games Corporation, azienda leader nel settore del gioco, offre tecnologia e servizi a oltre 150 lotterie in 50 paesi in tutto il mondo ed opera in sinergia con Sisal fin dal 1997.

Nel 2010 Sisal è stato uno dei maggiori partner della Scientific Games, con l'acquisto di 20mila terminali Wave della precedente generazione.