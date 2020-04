Innovability lancia la prima IOTHINGS WEEK: decine di eventi in live streaming, con speaker nazionali ed internazionali, dedicati a chi sta progettando il futuro utilizzando tecnologie IoT, AI, Blockchain, 5G e AR/VR. Gli appuntamenti saranno organizzati da Innovability, dalle aziende partecipanti e dagli organizzazioni partner.

Virtual Conference, Webinar, Face-to-Face, Digital Roundtable, Workshop, Close up Meeting, Virtual Open House e Matching per una settimana di esperienze live e on demand dal 25 al 29 maggio.

Una VIRTUAL WEEK per continuare a innovare il nostro sistema paese che in questo momento critico ha bisogno più che mai dell’energia e della visione delle aziende, delle startup e dei professionisti digitali.

Il palinsesto della settimana sarà composto sia da eventi creati e prodotti da Innovability sotto il brand IOTHINGS, sia da eventi indipendenti realizzati da partner come associazioni, media e singole aziende. Innovability ha curato la disposizione degli eventi cercando di evitare sovrapposizioni tematiche, in modo tale da valorizzare ogni singola iniziativa e per promuoverli al meglio.

La WEEK sarà strutturata per aree tematiche, tecnologiche e generali. Ogni area conterrà sia una virtual conference organizzata da Innovability sia uno o due eventi virtuali organizzati direttamente da aziende o partner. Sono inoltre previste, in apertura e chiusura della settimana, due digital roundtable organizzate da Innovability. Tra i temi tecnologici “caldi” della settimana ci saranno sessioni dedicate a EDGE, Cybersecurity IoT, Data Analytics, Embedded Tech e IoT per il canale ICT. Grande attenzione sarà data all’Internet of Energy con due sessioni realizzate in collaborazione rispettivamente con Assoesco e LE2C- Lombardy Energy Cleantech Cluster.

Infine, due sessioni speciali saranno dedicate alle soluzioni digitali “disruptive” per la gestione della pandemia COVID-19, sia nel durante che nella ripartenza, e allo Smart Working con tutti gli impatti su organizzazione lavoro, mobilità, casa, shopping, ecc. Novità esclusiva della IOTHINGS Week 2020 sarà il focus sulle soluzioni per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dai possibili contagi COVID-19 alla ripresa delle attività e in generale anche garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.

“Con questo nuovo punto di incontro virtuale abbiamo voluto aiutare la community IoT italiana, composta da grandi player ma anche da centinaia di PMI specializzate e startup che creano vere e proprie filiere IoT verticali. Numerose realtà che servono ogni giorno migliaia di aziende nei più disparati settori e che sono alla base del sistema produttivo Made in Italy” - ha dichiarato Gianluigi Ferri, CEO Innovability e Organizzatore della IOTHINGS WEEK – “Per favorire realmente l’incontro tra domanda e offerta, la WEEK sarà anche il primo evento virtuale italiano con one-2-one meetings e matchmaking in ambito IoT. Questa nuova iniziativa non terminerà ma si affiancherà successivamente agli eventi fisici di Milano e Roma per creare la prima piattaforma Phygital IoT italiana”.

Appuntamento quindi dal 25 al 29 maggio 2020.

Per ulteriori informazioni e per registrarsi:

www.iothingsweek.com/



Informazioni su INNOVABILITY

Innovability ha creato nel 2002 “M2M Forum”, il primo evento annuale a livello internazionale sulle tecnologie Machine-2-Machine, poi evolutosi in “IOTHINGS” in questi anni ha sviluppato una profonda e continua conoscenza del mercato IoT, sia a livello italiano e sia a livello internazionale, tale da offrire alle aziende anche servizi di marketing, di comunicazione, di ricerca e di consulenza attraverso il proprio ampio e strutturato database e grazie alla collaborazione di prestigiosi partner scientifici, associativi e industriali italiani ed esteri.



Per maggiori informazioni:

www.iothingsweek.com/ - www.innovability.eu/

e-mail: Segreteria@innovability.it

tel: +39 02 8715 6782