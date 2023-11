Roberto Chevalier è Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Un grande riconoscimento per Roberto Chevalier, attore , doppiatore, direttore di doppiaggio, dialoghista, è arrivato dal Colle.

Chevalier ha ricevuto dalle mani del segretario Generale della Presidenza della Repubblica Ugo Zampetto l'onoreficenza di Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

"Sono onorato e commosso", è il suo commento" per questa onorificenza, che testimonia l'attenzione e la sensibilità del nostro presidente verso le eccellenze del nostro paese!"

Un momento d'oro , per la voce di Tom Cruise e Tom Hanks , e direttore del doppiaggio per tv e cinema. La sua direzione del doppiaggio Italiano dà forte contributo al successo di Saw X sempre forte al botteghino .

Recentemente Roberto Chavelier ha dichiarato in un'intervista: "Ho ricevuto 36 premi: tutti mi hanno gratificato, soprattutto quelli vinti a "Voci nell'ombra" per Truman Capote, A sangue freddo di Bennett Miller, Top Gun: Maverick di Jhon Kosinski. E i due nastri d'argento per aver doppiato Erik Bogosian in Talk Radio e Tom Cruise in Magnolia".

Adesso un'onoreficenza di tale spessore e importanza va a consacrare arte, personalità, carriera e umanità di un grande nome del cinema e del doppiaggio come Roberto Chevalier.