A Napoli, due pazienti colpiti da polmonite causata dal contagio da Covid-19 sono stati trattati con un farmaco utilizzato per la cura dell’artrite reumatoide.

Il farmaco, che è in fase di sperimentazione in 14 ospedali di Wuhan ed in Cina ha prodotto miglioramenti importanti già nelle prime 24-48 ore sui pazienti sottoposti al trattamento (che si effettua con un’unica somministrazione e che agisce senza interferire con il protocollo terapeutico a base di farmaci antivirali), ha fatto sì che i due pazienti napoletani migliorassero nel giro di 24 ore.

I due pazienti sono ricoverati all'ospedale Cotugno e all'arrivo in ospedale il loro quadro clinico era stato giudicato critico dai medici.

il farmaco utilizzato è il Tocilizumab che, oltre all’artrite reumatoide, è utilizzato nel trattamento della "sindrome da rilascio citochimica dopo trattamento con le cellule Car-T".