In un momento in cui tutti si interrogano con trepidazione su cosa accadrà in seguito a questi mesi di emergenza mondiale, quattro agili History telling riuniti sotto il titolo DOPO raccontano il “dopo” di alcuni fondamentali e affascinanti passaggi storici. Come deve esser stato tornare a vivere dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale? Cosa ha voluto dire essere giovani dopo gli Anni di piombo? Come si saranno sentiti i seguaci di Gesù il Nazareno dopo la sua crocefissione? Cosa è successo dopo che Cristoforo Colombo ha ‘scoperto’ l’America?

Paolo Colombo, ogni volta in compagnia di un diverso interlocutore, offre quattro spunti di riflessione, per appassionarsi alle storie del passato ma anche per chiedersi quale sia il senso del nostro presente e l’orizzonte del nostro futuro.

Gli appuntamenti saranno visibili al link

https://www.youtube.com/user/TeatroCarcano

ORE 20:30

e saranno disponibili anche successivamente al primo giorno di messa in onda.

Paolo Colombo è professore ordinario di Storia delle istituzioni politiche presso l’Università Cattolica di Milano, dove insegna anche Storia contemporanea. Da due stagioni i suoi History telling sono tra gli appuntamenti di maggior richiamo dei cartelloni del Teatro Carcano.

25 giugno - Dopo la scoperta dell’America. Cristoforo Colombo di ritorno dall’Altro Mondo, di Marco e Paolo Colombo, con Paolo Colombo e Michele Tranquillini.



Ogni evento avrà la durata di 25 minuti circa.

DOPO è realizzato da Centro d’Arte Contemporanea Teatro Carcano e Storia & Narrazione.

Video editing Salvo Manganaro |Grafica della comunicazione Flaminio Cozzaglio

ww.teatrocarcano.com

www.storiaenarrazione.it