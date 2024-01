Dal settore Politiche sociali del Comune, guidato dall’Assessore Pasquale Impellizzeri, arrivano tre progetti di utilità collettiva per i beneficiari dell’Assegno di Inclusione e Supporto Formazione Lavoro, approvati dalla Giunta municipale, che coinvolgeranno complessivamente 240 persone per 12 mesi.

Queste le schede proposte dagli uffici coordinati dal funzionario Filippo Santoro: Progetto Benvenuti 2.0, che prevede il coinvolgimento dei beneficiari (80 persone), che saranno attivati presso gli impianti sportivi, biblioteche, palazzi della cultura e siti di attrazione turistica del territorio e supporto alla gestione del canile comunale. I soggetti dovranno svolgere attività di supporto al lavoro del personale in servizio, nello specifico ed a titolo esemplificativo (servizio di accoglienza utenti, lavoro di segreteria e gestione, monitoraggio del flusso di gente durante le manifestazioni sportive e di attività turistica\culturale, riorganizzazione dei locali biblioteca, front-office e cura dei locali, supporto alla gestione e manutenzione degli spazi adibiti al canile comunale).

Il Progetto “Il nostro territorio un bene da tutelare" si propone di migliorare l’uso e l’accessibilità dei luoghi pubblici attraverso la cura di questi spazi e migliorando la qualità dei servizi offerti. I beneficiari, affiancati dal personale comunale, dovranno svolgere attività di pulizia, custodia e piccola manutenzione/lavori manuali su immobili di pertinenza comunale ivi inclusi gli edifici scolastici. L’impegno sarà non inferiore alle 8 ore e non superiore alle 16 settimanali.

Per il Progetto “La scuola un luogo sicuro per tutti” le attività avranno lo scopo di complemento e supporto, rispetto a quelle ordinariamente svolte dal personale scolastico e parascolastico, per fornire un valore aggiunto all’organizzazione dei servizi fomiti sia all’interno, che all’esterno dei plessi scolastici del comune. Saranno attivate unità all’esterno: attività di vigilanza in ingresso e in uscita dai plessi, servizio scuolabus per l’assistenza durante la salita e la discesa dal pulmino della scuola, unità all’interno in supporto al personale scolastico nel servizio mensa e/o nelle attività extrascolastiche.

«Iniziative – ha dichiarato l’Assessore ai Servizi sociali Pasquale Impellizzeri – che confermano l’attenzione dell’Amministrazione nei confronti di coloro, che sono in difficoltà e che permetteranno di assicurare un supporto importante ad alcuni servizi di pertinenza comunale. Rivolgo un plauso anche agli uffici per l’impegno posto nel reperimento di queste risorse, che sono funzionali a sostenere le famiglie e a cercare così di superare le condizioni di marginalità sociale”. Egli ha altresì comunicato che al fine di sostenere i cittadini, che intendono presentare domanda per l’accesso alla nuova misura, si prevede, di concerto tra INPS, CPI Milazzo e Case Manager del Distretto n. 27 Milazzo, di attivare uno Sportello informativo a supporto dei cittadini.