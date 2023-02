Il TOLC è l'acronimo di Test OnLine CISIA. È un test per chi vuole iscriversi a un corso di laurea che richiede una valutazione delle conoscenze iniziali prima dell'iscrizione. Le conoscenze oggetto di valutazione dipendono dal corso di laurea scelto.

Il TOLC è diverso da studente a studente ed è composto da quesiti selezionati dal database CISIA TOLC. Tutti i TOLC appartenenti alla medesima tipologia hanno un livello di difficoltà analogo o comunque paragonabile. Esistono 10 tipi di TOLC.

A seconda dei casi un corso di laurea può accettare il risultato di un [email protected], solo quello dei TOLC che si sostengono presso le aule universitarie oppure entrambi. Ogni università lo rende noto sul proprio sito web.

Per quanto riguarda i periodi delle sessioni di svolgimento dei TOLC-MED (Medicina) e TOLC-VET (Veterinaria) per l'anno accademico 2023/2024, queste le date comunicate:

primo periodo: dal 13 al 22 aprile 2023;

secondo periodo: dal 15 al 25 luglio 2023.

Comunque per questo anno accademico ci saranno meno posti per Medicina e Odontoiatria mentre aumentano quelli per Veterinaria.

È quanto emerge dai i decreti del Ministero dell'università e della ricerca che definiscono in via provvisoria i posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, al corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria e al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria. I decreti con i posti definitivi saranno pubblicati successivamente.

Per quanto riguarda medicina in totale saranno 14.211 i posti messi a disposizione, quindi 529 in meno rispetto a quelli dell'anno accademico ancora in corso quando erano stati 14.740. In calo anche quelli per i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero: 576 rispetto ai 1.136 dello scorso anno.

Per Veterinaria ci saranno 1.082 posti, in lieve rialzo rispetto ai 1.040 dell'anno accademico in corso. Sono 59 come l'anno passato i posti per i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero.

Infine, per odontoiatria ci saranno 1.289 i posti a disposizione. Anche in questo caso troviamo un numero di posti inferiore, seppur di poco, rispetto ai 1.330 dell'anno accademico 2022-2023. Sono 95 invece i posti per i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, in calo rispetto ai 119 dell'anno passato.