Il brano dell’artista sugli store digitali e dal 15 dicembre nelle radio

“Tu e” è il singolo del poliedrico artista Braico, sui principali stores digitali e dal 15 dicembre nelle radio italiane in promozione nazionale. Brano unico che unisce le vibranti tonalità di Dembow e Hip Hop. Dietro questo ritmo avvincente c'è un giovane artista, un ragazzo timido e riservato, il cui mondo emotivo si svela attraverso storie d'amore travolgenti e appassionate, spesso segnate da esperienze passate intense.

Nel suo ultimo singolo, Braico si apre al pubblico, raccontando le sfide e le delusioni del suo percorso alla ricerca dell'amore. Attraverso il mix avvolgente di Dembow e Hip Hop, il brano cattura l'energia delle emozioni contrastanti, portando l'ascoltatore in un viaggio sonoro coinvolgente attraverso le esperienze personali dell'artista. Ci si immerge in un mondo di sentimenti autentici e melodie avvincenti mentre si esplora la storia di un amore che, nonostante le sfide, ha plasmato la forza interiore di questo giovane e talentuoso musicista.

“Le liriche sono un'auto-esortazione, un viaggio interiore che riflette sulla presa di coscienza e sulle lezioni apprese da relazioni passate che, nonostante la passione, hanno avuto esiti dolorosi.” Braico

Storia dell’artista

Mi chiamo Simone Braico, ho 22 anni e sono nato e cresciuto a Roma. Scrivo testi sin da quando ero adolescente, precisamente iniziai a scrivere a 14 anni ascoltando il ritmo della poggia nei momenti di riflessione che dedicavo a me stesso. Successivamente ho iniziato a scegliere le basi musicali da YouTube e a creare uno stile personale attraverso cui poter raccontare me stesso al pubblico. Fare musica per me equivale a vivere veramente questa vita.

Instagram: instagram.com/braicosimonee?igshid=NzZlODBkYWE4Ng

Spotify: open.spotify.com/artist/1Z1YJe2L6b6xNekvsAT23u?si=p4ep0gIKRJ--BV8KU9kl3A