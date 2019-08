Domenica 11 agosto Barbara Bert in concerto al Bagno della Bussola

Domenica 11 Agosto la cantante carrarina Barbara Bert sarà ospite al Bagno della Bussola a Marina di Pietrasanta, dove presenterà alcuni nuovi brani dell' album "Profili di donna", che uscirà in autunno.

L' evento sarà in diretta sia su Radio Versilia che su Radiostella (Milano) dalle ore 18.00.

La cantante è reduce dal successo dell' ultimo singolo "Come i mari degli Atlanti", che le ha permesso di esibirsi su palchi importanti insieme ad artisti di rilievo quali Paola Turci, Anna Tatangelo, The Kolors, Nigiotti e moltissimi altri.







L'album conterrà anche il brano "Un fiore tra la neve", pubblicato questo inverno in un progetto riguardante l' Israele. "Come i mari degli Atlanti" (musica di Franco Collodel e Marco Anzovino, testo di Alberto Zeppieri e dello stesso Collodel) è una canzone gioiosa, dai contenuti profondi, prodotta ed arrangiata da Marco Della Bona in arte Mr. Jericho, che si ispira ad una poesia di Pier Luigi Cappello.





Videoclip: www.youtube.com/watch?v=BTlKCcu65tc

Facebook: www.facebook.com/barbara.bertoloni.9