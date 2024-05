Rivisti leggermente in diminuzione i dati dell'inflazione ad aprile 2024.

L'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, aumenta del +0,1% su base mensile e del +0,8% su base annua (dal +1,2% del mese precedente); la stima preliminare era +0,9%.

Nel mese di aprile l'inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, decelera da +2,3% a +2,1% e quella al netto dei soli beni energetici da +2,4% a +2,1%.

L'inflazione acquisita per il 2024 è pari a +0,6% per l'indice generale e a +1,6% per la componente di fondo.