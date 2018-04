Natalia Varchenko, la Miss Europe Continental che spopola sui social

Natalia Varchenko è la Miss Europe Continental più attiva di sempre sui social, il suo numero di seguaci cresce notevolmente giorno dopo giorno.

La vincitrice dell’ultima edizione della storica Kermesse ideata da Alberto Cerqua è seguitissima da tante giovani ragazze, che la considerano un’ispirazione e che, tramite i social, seguono ogni giorno i numerosi consigli di bellezza: dalla cura dei capelli e del viso ai consigli sulla moda per valorizzare al meglio se stesse fino all’alimentazione da seguire per mantenersi in forma in modo sano.

Tantissimi gli articoli postati ogni giorno sul blog di bellezza e salute da Natalia. La nuova reginetta di bellezza, è in grado di influenzare chi la segue, non solo per la sua notorietà, ma anche per la sua neutralità e affidabilità nel condividere con il mondo intero la sua vita, le sue esperienze lavorative e i suoi viaggi.

Dal giorno dell’incoronazione Natalia, si sta facendo strada nel mondo della moda e dello showbiz e i social contribuiscono a crescerne la popolarità mediatica, facendo la Varchenko un’apprezzata influencer.