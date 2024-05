Serie Turche su Mediaset Infinity: Titolo e Trama Originali

Titolo: Terra Amara - Passione e Tradimenti.

Trama: Zuleyha, una donna dal carattere forte, si ritrova catapultata in un mondo ostile e patriarcale dove dovrà lottare per la sua sopravvivenza e per l'amore proibito con Yilmaz. Tra intrighi, tradimenti e vendette, Zuleyha non si arrende mai e combatte per il suo destino in una Turchia degli anni '70 ricca di contrasti.

Titolo: Endless Love - Intrighi e Passione

Trama: Kemal e Nihan, due giovani innamorati provenienti da classi sociali opposte, si ritrovano invischiati in una rete di ostacoli e intrighi che minacciano il loro amore. Tra segreti inconfessabili, vendette ancestrali e pericoli costanti, Kemal e Nihan lotteranno per stare insieme, sfidando le convenzioni e rischiando la vita.

Titolo: Brave and Beautiful - Amore e Vendetta

Trama: Cesur e Suhan, due rivali legati da un amore segreto, si ritrovano al centro di una faida familiare che dura da generazioni. Tra colpi di scena, tradimenti e vendette, Cesur e Suhan dovranno decidere se seguire il loro cuore o piegarsi alle imposizioni delle loro famiglie.

Titolo: La Rosa della Vendetta - Giustizia e Perdono

Trama: Gulcemal e Gulendam, due sorelle segnate da un doloroso abbandono, intraprendono un cammino di vendetta contro l'uomo che ha tradito la loro madre. Tra segreti del passato, inganni e ostacoli, le due sorelle dovranno fare i conti con il loro dolore e imparare a perdonare per trovare la pace interiore.

Titolo: Segreti di Famiglia - Verità Nascoste

Trama: Le vite del procuratore Ilgaz Kaya e dell'avvocata Ceylin Erguvan si intrecciano indissolubilmente quando si ritrovano a difendere la stessa causa. Tra indagini segrete, intrighi politici e colpi di scena inaspettati, Ilgaz e Ceylin dovranno scoprire la verità e affrontare i fantasmi del passato.

Titolo: If You Love - Destini Intrecciati

Trama: Ates, cresciuto in orfanotrofio, e Leyla, alla ricerca delle sue origini, si ritrovano a condividere un destino comune. Tra ostacoli imprevisti, scoperte sconvolgenti e un amore inaspettato, Ates e Leyla dovranno imparare ad affrontare le difficoltà della vita e a credere nel potere dei loro sentimenti.

Oltre a queste novità, il catalogo di Mediaset Infinity include tante altre serie turche di grande successo, come "Bitter Sweet - Ingredienti d'amore", "Mr Wrong - Lezioni d'amore", "Everywhere I go - Coincidenze d'amore", "Dreams and Realities - La forza dei sogni", "Interrupted - L'amore incompiuto" e "My Home My Destiny".

Tutte le serie sono disponibili in streaming gratuito, sia in italiano che in lingua originale con sottotitoli.

Mediaset Infinity offre un'ampia varietà di serie turche per tutti i gusti, dai thriller romantici alle commedie romantiche, dalle storie drammatiche ai racconti ricchi di mistero. Scegli la tua preferita e preparati a vivere un'esperienza emozionante!