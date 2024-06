Lasciatevi conquistare dalla freschezza e dal sapore di questi ravioli freddi, un piatto perfetto per le giornate calde e afose. Un ripieno ricco e saporito racchiuso in una pasta delicata, il tutto condito con un sugo semplice e sfizioso. Un trionfo di sapori mediterranei che vi lasceranno senza parole.

I fiori di zucca, con la loro dolcezza e il loro profumo delicato, si sposano perfettamente con la sapidità dell'arista e del prosciutto crudo. Un connubio di sapori che vi sorprenderà e vi conquisterà. Il condimento con pomodorini freschi e fiori di zucca aggiunge un tocco di freschezza e colore a questo piatto già irresistibile.

Un'idea originale e gustosa per un pranzo o una cena in famiglia o con gli amici. Questi ravioli freddi sono davvero da non perdere per gli amanti della cucina italiana e di quelli che cercano sempre nuovi sapori da provare.